Jarige juf Ruth (31) bakt pannenkoeken voor de kindjes in de noodopvang op school Didier Verbaere

17 maart 2020

19u01 16 Wetteren Ruth De Vos zal haar 31ste verjaardag vandaag op 17 maart 2020 niet snel meer vergeten. Samen met de leerlingen van basisschool Sint-Gertrudis in Wetteren bakte ze pannenkoeken in de noodopvang.

Als leerkracht in de Sint-Gertrudis basisschool staat ze mee in voor de noodopvang van de kinderen tijdens de coronacrisis. “Ik ben vandaag inderdaad jarig en heb pannenkoeken gebakken voor de kinderen in de opvang en voor mijn collega’s. Zo heb ik zelf ook nog een beetje het gevoel gehad dat er iets ‘leuks’ aan was”, lacht ze.