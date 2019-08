Jan en Susanna vieren 60ste huwelijksverjaardag Didier Verbaere

10 augustus 2019

15u22 0 Wetteren Op het gemeentehuis van Wetteren werden Jan Gaytant (82) en Susanna Wettinck (80) ontvangen voor hun diamanten huwelijksverjaardag.

Jan is geboren in Roeselare maar zijn vader, een werkman in de bouw, was een Wetteraar. Op jonge leeftijd verhuisde het gezin opnieuw naar Wetteren. Ze kenden elkaar ‘van ziens’ maar na een bezoekje aan Cinema Royale vroeg hij haar ten dans in een danscafé in de Nieuwstraat. Het begin van 1,5 jaar verkering en een huwelijk dat vandaag al 60 jaar standhoudt. Melody ‘d Amour zal voor altijd hun liedje blijven. Het koppel woont vandaag nog steeds in een woning die door Sussana’s vader is gebouwd. Ze kregen twee kinderen Tony en Nancy en hebben twee kleinkinderen.

Jan werkte een aantal jaren bij zijn vader op de bouw maar trok nadien naar Brussel waar hij 38 jaar onderhoudsman was in de Feestpaleizen op de Heizel. Susanna werkte van haar 14de in Kousenfabriek Cordonnier en zette haar werk in de kwaliteitscontrole thuis verder na de geboorte van hun eerste kind. Veel vrije tijd was er niet maar Susanna maakte graag kledij voor de familie. Ook voor haar befaamde appelkoeken komen de kinderen en kleinkinderen nog graag over de vloer.