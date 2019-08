Jaguar brandt uit op parking Hostellerie Lesco Didier Verbaere

20 augustus 2019

16u36 14 Wetteren Op de parking van Hostellerie Lesco in de Stationstraat in Wetteren brandde dinsdagnamiddag omstreeks 15 uur de oldtimer Jaguar van chef-kok en eigenaar Steven Buelens uit. De oldtimer VJS V12 uit 1992 werd nog door de eigenaar geblust maar hij kon niet vermijden dat het hele motorblok in de vlammen opging.

De wagen was een cadeautje voor de verjaardag van zijn echtgenote Lies. “Net als haar van het bouwjaar 1982. Het was dus een youngtimer”, lacht Steven het verlies weg.

Na de middagshift in het restaurant wou Steven de oldtimer van de parking naar de private woning rijden om hem te wassen. Binnenkort zouden hij en Lies opnieuw deelnemen aan een rally. “Toen ik de wagen startte, hoorde ik een doffe plof en meteen kwamen er rook en vlammen vanonder de motorkap”, zegt Steven.

Met een tuinslag en enkele brandblusapparaten probeerde hij het vuur te bedwingen maar hij kon niet vermijden dat het motorblok uitbrandde. Het interieur van de wagen bleef gevrijwaard. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te doven. “De wagen had lange tijd stil gestaan omdat er wat problemen waren met een benzineleiding. Maar sinds vorige week maakte ik er weer korte ritten mee. Zonder problemen. Ik vrees dat de wagen verloren is want een nieuwe motorblok is waarschijnlijk duurder dan de waarde van de wagen. Het is vooral sentimenteel verlies omdat het een cadeau was voor Lies”, besluit Steven.