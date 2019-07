Jaagpad langs Schelde tot het einde van de zomervakantie weer open tussen Wetteren en Melle Didier Verbaere

15 juli 2019

16u37 1 Wetteren Het jaagpad langs de Schelde tussen Wetteren en Melle is weer open voor fietsers en voetgangers. De veelgebruikte trage weg ging in maart vorig jaar dicht voor de bouw van een nieuw pompstation.

De Vlaamse Waterweg is op de linkeroever van de Schelde al geruime tijd bezig met de bouw van een nieuw pompstation en met de verhoging van de dijk tussen het pompstation en het gecontroleerde overstromingsgebied Ham. Tijdens de werken, die gestart zijn in maart 2018 en nog duren tot de lente van 2020, werd het jaagpad langs de Schelde onderbroken vanaf de Peperstraat tot Bastenakkers. Op vraag van de gemeente heeft De Vlaamse Waterweg het pad weer opengesteld tot het einde van de zomervakantie.

In september worden de nieuwe vijzels, draaiende schroeven die water opschroeven, geplaatst in het pompstation. Vanaf oktober wordt gestart met de afbraak van het oude pompstation en in maart 2020 worden de werken afgesloten met de vernieuwing van het asfalt. Daarna kan het jaagpad weer definitief opengesteld worden.