Ja Lapettem! Groeten uit Wetteren! Didier Verbaere

24 januari 2020

16u54 0 Wetteren Oe est? Ja Lappetem, ‘k Zie au gèren of ’t Zal voaren. Dat zijn de eerste vier typische uitspraken in plat Wetters die een reeks postkaarten sieren die je voortaan exclusief kan kopen in de Dienst Toerisme. “We denken ook aan een 9230 kledinglijn. Een beetje zoals Negenduust in Gent”, zegt Tijl De Bock.

De nieuwe reeks postkaarten, met de hand gedrukt op kwaliteitsvol papier met katoen, is een ideetje van Wetteraar Alex Braeckman. Hij is één van de drijvende krachten, samen met filosoof Johan Braeckman, achter de culturele hotspot De Corridor. “Voor auteur Roland Jooris maakte ik eens een boekenwijzer met een gedicht van hem met een oude drukpers met loden lettertjes die we thuis hebben. De reacties waren lovend. Dat is begonnen als een grap maar steeds vaker begon ik ook kaartjes te drukken om te versturen naar vrienden. Van ’t één kwam t ander om ook postkaarten te drukken. Van ’t één kwam t ander is trouwens ook plat Wetters”, lacht Alex.

Typische uitspraken

En dus werden vier typische uitspraken op papier geperst. Ze zijn te koop, in luxe envelop, op de Dienst Toerisme. “We denken ook nog aan andere spreuken zoals ’t Schaup is de preut af en ’t spel is om hespe”, lacht Tijl De Bock. “Mensen vinden het wel origineel en de verkoop loopt prima. We denken zelfs na om sweaters en t-shirts te bedrukken met zulke spreuken. En het is ook een mooie promotie van ons dialect”, besluit Tijl. Een originele postkaart kost 2 euro. Te koop in de Kerkstraat naast het oude gemeentehuis.

Verklarende woordenboek

• Oe est?: Hoe is het?

• Ja Lappetem!: Amai dat is erg!

• ‘k Zie au gèren: ik zie je graag

• ’t Zal voaren: Dat wordt aanpassen

• ’t Schaup is de preut af: Ze is moe. (of erger: overleden)

• ’t spel is om hespe: iets is kapot