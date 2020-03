Italiëreis zesdejaars College voor het eerst in 60 jaar in het gedrang door coronavirus Didier Verbaere

06 maart 2020

15u59 0 Wetteren De kans is groot dat 77 leerlingen van het 6de middelbaar van het Sint-Gertrudis College in Wetteren begin april niet afreizen naar Italië door het coronavirus. Het zou de eerste keer zijn in 60 jaar dat de school de traditionele Italiëreis moet schrappen. Ook de skireis van 130 leerlingen van het tweede middelbaar komt in het gedrang.

Tijdens de eerste week van de Paasvakantie van 5 tot 12 april trekken normaal gezien 130 leerlingen van het 2de Middelbaar en 77 leerlingen van het laatste jaar op reis naar Italië. De jongste bende voor een weekje skiverlof in Trentino in Zuid-Tirol. De laatstejaars maken traditioneel een rondreis door Italië.

Maar de overheid raadt reizen naar Italië af door de corona epidemie in het land. “We volgen nauwlettend de adviezen van de overheid maar voorlopig is er vooral onduidelijkheid. Zij raden het sterk af, maar verbieden het niet. Als we beslissen om zelf te annuleren omwille van de veiligheid van onze jongeren, dan moeten we zelf opdraaien voor de kosten. Pas wanneer de overheid het expliciet verbiedt, dan komt de verzekering tussen”, zegt algemeen directeur Kristel Van Driessche van het Sint-Gertrudis College aan de Wegvoeringstraat.

Traditie van 60 jaar

Het zou de eerste keer zijn in de geschiedenis van de school dat een reis voor de laatstejaars wordt geschrapt. Sinds 1960 trekken leerlingen elk jaar naar Italië. In het schooljaar 1960-61 heette dit nog ‘De Roeping Reis’, in de hoop dat één van de leerlingen zich zou geroepen voelen tot het priesterschap bij het zien van de Paus. Vandaag is het vooral een culturele reis en een leuke afsluiter van het middelbare onderwijs.

“Momenteel werken we aan een plan B en stippelden we al een reis uit in Tsjechië voor de laatstejaars. De skireis verplaatsen wordt moeilijker aangezien alle gebieden reeds volgeboekt zijn of er zeker geen plaats meer is voor 130 extra gasten. En stel dat we toch naar Italië afreizen en we terecht komen in een hotel dat in quarantaine wordt geplaatst. Wat dan? In Frankrijk en Nederland is de overheid duidelijk. Het mag niet! Hier heerst vooral onzekerheid. Volgende week donderdag hakken we de knoop door”, zegt ook directeur Erwin De Feyter van SGW. Ook bij de buren van het Sint-Jozef Instituut wachten ze voorlopig de adviezen af of de geplande vakantie in Italië doorgaat of geannuleerd wordt.