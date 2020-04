ITA Reizen past bussen aan en gooit zich op ‘social distancingvervoer’ voor bedrijven: “Busreizen naar het Zuiden zitten er dit jaar vermoedelijk toch niet meer in” Didier Verbaere

18u56 26 Wetteren Reisbureau en autobusbedrijf ITA Reizen uit Massemen heeft een deel van zijn bussen ingericht voor ‘social distancingvervoer’ voor bedrijven. Op zo’n bus kunnen nu 15 in plaats van 60 personen vervoerd worden. “Elke passagier heeft 1,5 meter ruimte rond zich en er hangen handgels aan alle in-en uitgangen. De bestuurder zit afgesloten achter plasticfolie”, zegt zaakvoerder Jonas Vanhove.

Tijdens de eerste dagen van de coronacrisis was het nog alle hens aan dek bij ITA Reizen. De busmaatschappij haalde aan alle luchthavens in Europa gestrande reizigers op. Maar de laatste weken rinkelt de telefoon in Massemen enkel nog om reizen voor de komende maanden om te boeken of te annuleren. “We moeten onszelf heruitvinden en op zoek naar alternatieven om te blijven werken. Nu de bedrijven stilletjes aan opnieuw opstarten, spelen we in op de nood aan veilig vervoer”, zegt Jonas.

Om dat veilig te organiseren werden verschillende bussen reeds omgebouwd. Zetels werden uitgebroken en verplaatst en elke passagier heeft nu een eigen zitje op een veilige 1,5 meter afstand van een medepassagier.

Drie chauffeurs weer aan de slag

“Met deze bussen kunnen we nu 15 passagiers vervoeren. Drie bussen, en dus ook drie chauffeurs in tijdelijke werkloosheid, zijn opnieuw aan de slag. We rijden nu vooral voor bedrijven die hun medewerkers in veilige omstandigheden naar de ploegenarbeid laten brengen. Een troef die het openbaar vervoer niet kan aanbieden. We hopen in de komende weken nog enkele bussen om te vormen en in te zetten. Want de kans dat we deze zomer met bussen vol vakantiegangers richting Zuiden rijden, is nihil. Ik vrees dat deze crisis de reissector nog een hele tijd in haar greep zal houden. Maar als kleine zelfstandige firma proberen we creatief te zijn”, besluit Jonas. Alle info op www.socialdistancebus.be.