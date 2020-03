Inzamelactie voor de ‘helden van de medische zorg’ Didier Verbaere

20 maart 2020

14u38 0 Wetteren Acht gemeentes starten een inzamelactie voor medisch materiaal voor de zorgverleners op de eerste lijn in Scheldekracht in Wetteren, Wichelen, Laarne, Lochristi, Wachtebeke, Melle, Destelbergen en Merelbeke.

“De zorgverleners op de eerste lijn zoals huisartsen en verpleegkundigen bestrijden de corona-crisis door de beste zorgen te verlenen. Zij beschikken over onvoldoende beschermingsmateriaal om hun functie te kunnen uitoefenen. Eerstelijnszone Scheldekracht roept om materiaal naar enkele lokale inzamelpunten te brengen, of om zelf aan de slag te gaan om bijkomende mondmaskers te maken”, zegt Eline Beddeleem van Scheldekracht.

De inzamelpunten staan op https://www.eerstelijnszone.be/inzamelpunten-medisch-materiaal. Gelieve bij de inzamelpunten aandacht te besteden aan de regels van social distancing. Indien je zelf niet tot bij het inzamelpunt geraakt, kan je contact opnemen met Anneleen Rimbaut (0477/28. 65.31 en anneleen.rimbaut@telenet.be). Er is ook een inzamelpunt op Rode Heuvel in Wetteren waar materiaal voor het woonzorgcentrum en de ambulancedienst wordt verzameld.

En je kan ook zelf aan de slag gaan om mondmaskers te vervaardigen (https://www.facebook.com/notes/fod-volksgezondheid-veiligheid-van-de-voedselketen-en-leefmilieu/tips-om-je-eigen-mondmasker-te-maken/3168180623213948/). “Zelfgemaakte maskers zijn zeer nuttig voor wie ziek is en thuis zit. Zo kunnen de professionele maskers voorbehouden worden voor gezondheidswerkers. Maar ook in het geval van een echt tekort aan maskers voor zorgprofessionals is het nog altijd beter om een alternatief te hebben. Bent U dus handig, ga dan aan de slag met dit deze richtlijnen, en breng ook zelfgemaakte maskers naar de lokale inzamelpunten”.