Inwoners van Wichelen en Wetteren investeren via DUO in gemeentelijke duurzame energie Didier Verbaere

28 januari 2020

13u48 0 Wetteren DUO, een nieuwe burgercoöperatie, is op zoek naar aandeelhouders die willen investeren in duurzame energie op gemeentelijke en bedrijfsgebouwen in Wetteren en Wichelen. Op 12 februari organiseren ze een infoavond in CC De Poort in Wetteren.

De coöperatieve DUO werd opgericht door Johan Dierickx, Mark Cromphout, Wouter Van Dorpe en Karel Claus uit Wetteren en Jo Van Gasse, Antoine Schockaert en Joachim Van Eetvelde uit Wichelen. Het doel is de realisatie van duurzame energieprojecten. “We zijn op zoek naar aandeelhouders die willen investeren in zonnepanelen. En dit op gemeentelijke gebouwen of bedrijven. De gemeente Wetteren stelde haar daken reeds ter beschikking. In Wichelen gaan de onderhandelingen de goeie kant uit. En we hebben ook contacten met de scholen in de regio”, zegt Johan Dierickx.

Energie in eigen handen

DUO verwijst naar twee gemeentes, maar is ook de afkorting van DUurzame Ontwikkeling. “Iedereen kan aandeelhouder worden vanaf 250 euro tot een maximum van 5.000 euro. Als aandeelhouder beslis je mee over de projecten en deel je mee in de winst. Op die manier willen we geëngageerde burgers samenbrengen die onze energie in eigen handen willen houden en een draagvlak scheppen voor meer herbruikbare energie. Een eerste project met zonnepanelen in Wetteren zal gerealiseerd zijn tegen de zomer”, klinkt het.

DUO organiseert op woensdag 12 februari een infoavond in CC De Poort op de Markt van Wetteren om 20 uur. Alle info op www.duo.coop.