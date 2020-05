Inwoners Serskampsteenweg componeren eigen hymne Didier Verbaere

18 mei 2020

13u05 0 Wetteren Op de tonen van ‘In ons straatje zijn ‘t allemaal komeren’ van Walter De Buck componeerden de inwoners van de Serskampsteenweg in Wetteren hun eigen hymne. Die zongen ze allemaal samen tijdens het dagelijkse applausmoment in de straat.

Dat applaus is sinds het begin van de lockdown en de crisis uitgegroeid tot een dagelijks aperitief op afstand en zorgde voor een leuke kennismaking tussen de buren. Er is na de crisis ook al een groot buurtfeest in de straat gepland. En nu is er ook de Serskampsesteenweg Hymne.

En die klinkt zo: “In ons stroatje doar kunde wa leeren, in die Steenweg is ’t dat het gebeurt. Niemand die kan der passeren, of ze worden door ons opgebeurd. Deu gezangen en gedichten op raimen, wordt er de moete gezet, mee een huis of tien, en ’t muziekmachien, klinken airkes ’t is zot om te zi-ien, aan Covid en geld, wordt geen tijd verspeld, in mijn stroatje is ’t vriendschap da telt.”