Inwoners centrum Wetteren krijgen mondmaskers Didier Verbaere

23 mei 2020

15u11 0 Wetteren Tientallen vrijwilligers zijn zaterdag en zondag op pad om zowat 7.500 mondmaskers te bedelen in het centrum van Wetteren. Vorig weekend werd Westrem en Wetteren-Ten-Ede reeds voorzien. De gemeente kocht 26.500 maskers en 132.500 filters voor de inwoners.

Het leveren van de maskers gebeurt in schijven maar het gros van de bestelling werd afgelopen week in Wetteren geleverd. Vrijwilligers maakten in de oude sporthal De Warande de enveloppen per adres klaar. Zaterdag en zondag zijn vrijwilligers op pad om ze deur-aan-deur te bezorgen.

Onder meer 11 leden van Serviceclub Leo Wetteren en Club 95, de supportersclub van RFC Wetteren, namen in bubbels een aantal centrumstraten en 550 adressen voor hun rekening. “We bedelen vandaag de hele Wegvoeringstraat, Hekkerstraat, Warandelaan en enkele omliggende straten”, zegt Mathias Erauw van Club 95. Volgende week zijn de andere deelgemeentes aan de beurt.