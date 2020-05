Invulling van de Scheldemeander tussen Gent en Wetteren krijgt vorm Didier Verbaere

11u35 0 Wetteren Het milieueffectrapport (MER) voor het Sigmaproject Scheldemeander Gent-Wetteren is goedgekeurd. Daardoor komt de definitieve oplossing voor de wateroverlast en verzanding van de Schelde tussen Gentbrugge en Melle een stap dichterbij.

Het Sigmaproject, dat wordt uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, wil de regio beter beschermen tegen overstromingen en natuurlijker maken.

“Het Sigmaproject Scheldemeander Gent-Wetteren bestaat uit verschillende deelprojecten. In Bastenakkers in Wetteren en Destelbergen en in Ham in Wetteren leggen we gecontroleerde overstromingsgebieden aan om water te bergen bij stormtij, een combinatie van springtij en een noordwesterstorm op de Noordzee. Zo worden de achterliggende woongebieden gevrijwaard van wateroverlast. Een nieuwe constructie in Heusden, een sluis of stuw, moet verzanding in het stroomopwaarts gelegen deel van de Schelde tegengaan en garandeert zo meer waterveiligheid voor de woongebieden in Gent.”

De voormalige zandwinningsput in Melle wordt teruggegeven aan de Schelde. “Hier zullen zich op het ritme van het getij slikken en schorren met riet en wilgenvloedbos ontwikkelen. In het gecontroleerd overstromingsgebied Ham voorzien we een bijzondere in- en uitwateringssluis, waardoor er ook hier getijdennatuur kan ontwikkelen. Stroomopwaarts van de constructie in Heusden leggen we ook een getijdennatuurgebied aan. En dat is nodig, want de waardevolle slikken en schorren die er nu liggen, verdwijnen door verzanding. Met de nieuwe constructie kunnen we regelen hoe nat die slikken precies moeten zijn. Dat is van belang voor de natuurontwikkeling, maar ook voor het indijken van de knijtenpopulatie.”

Genieten van de Schelde op nieuwe wandel- en fietspaden

In samenwerking met de stad Gent en de gemeenten Melle, Destelbergen en Wetteren bekijkt De Vlaamse Waterweg welke nieuwe fiets- en wandelinfrastructuur er kan komen

Op de planning staan de bouw van verschillende fiets- en wandelbruggen, de aanleg van een nieuwe fietsverbinding langs de Nijverheidskaai in Gentbrugge, een fietsoversteek over de Schelde in Heusden, verlichting langs een gedeelte van het jaagpad in Destelbergen en extra mogelijkheden om te vissen. Ook de verdere klimaatrobuuste ontwikkeling van de natuurdoelen van de groenpool “Gentbrugse Meersen” in relatie tot de Schelde wordt meegenomen. Het milieueffectenrapport is een eerste stap in de ontwikkeling van het gebied. De start van de werken is voorzien binnen een jaar.