Inner Wheel schenkt 4.000 euro aan Omega en Deelpunt Didier Verbaere

15 januari 2020

11u51 2 Wetteren Inner Wheel Wetteren schenkt 4.000 euro aan twee goeie doelen. Omega en Deelpunt mochten het bedrag netjes verdelen op de jaarlijkse filmavond in CC Nova.

Inner Wheel is de grootste vrouwelijke Serviceclub ter wereld en is actief in 103 landen. Tijdens haar filmavond schonken ze twee cheques aan Omega, een dagcentrum voor andersvaliden in Overbeke en aan de sociale kruidenier Deelpunt op Christus Koning. “Naar aanleiding van Kerst en Nieuwjaar verdeelden we ook 450 pakketten met hygiënische verzorgingsproducten voor mannen, vrouwen en kinderen via de tweedehandswinkel ’t Ensemble”, aldus Christine Van de Wiele van Inner Wheel. In haar werkjaar 2018-2019 was er ook steun voor sociale projecten zoals Villa Omaar, Scouts Wetteren en Tanderuis en voor buitenlandse projecten in Zuid-Afrika en India.