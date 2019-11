Incident met gevaarlijke stoffen in scène gezet: verschillende brandweerkorpsen bestrijden ramp Didier Verbaere

20 november 2019

22u29 0 Wetteren Op de parking van Doe-het-zelf-zaak Safti op de Massemsesteenweg in Wetteren kantelde woensdagavond omstreeks 19.30 uur een aanhangwagen met gevaarlijke stoffen. Verschillende brandweerteams snelden ter plaatse om het gevaar in te dijken. Althans, dat was het scenario van een grote IGS oefening van de brandweerzone.

Voetballers op training op het nabijgelegen veld van RFC Wetteren en passanten op de drukke steenweg keken verbaasd naar de machtsontplooiing van de verschillende brandweerkorpsen van Wetteren, Geraardsbergen, Lede en Aalst.

Deze vier korpsen in de Zone Zuid-Oost beschikken elk over een IGS team. Dat staat voor Incident Gevaarlijke Stoffen. Elk korps heeft haar specialiteiten om een ongeval of ramp met toxische stoffen aan te pakken en samen vormen ze een goed geoliede machine. Maandelijks worden verschillende scenario’s tot in de puntjes geoefend. Aan de oefening vanavond namen 28 brandweermannen deel. Omstreeks 21.30 uur was het ‘gevaar’ geweken.