Inbreker van eethuis Den Brétèl gevat maar buit is spoorloos: familie, vrienden en leveranciers starten benefiettombola

Wetteren

De dader van de zware inbraak afgelopen donderdag in eethuis Den Brétèl aan de Molenstraat in Wetteren kon vrijdag reeds worden opgepakt. Een deel van het gestolen vlees uit de diepvries werd bij de dame thuis aangetroffen. Familie, vrienden en leveranciers van uitbater Bart D’Hauwe startten ondertussen een benefiettombola voor het eethuis want de buit van de inbraak blijft spoorloos.