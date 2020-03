Inbraken in politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen gehalveerd sinds lockdown Didier Verbaere

27 maart 2020

17u55 0 Wetteren Sinds we verplicht ‘in ons kot blijven’ is het aantal inbraken in de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen gehalveerd. In een ‘normale’ maand worden er gemiddeld 20 inbraken vastgesteld. Deze maand staat de teller op 11 waarvan slechts 3 sinds de strenge coronamaatregelen. De politie schreef ook al 22 waarschuwingen en 29 GAS boetes uit.

De coronacrisis heeft dus ook een positief effect op de inbraakcijfers. “Nationaal is de criminaliteit met zowat 30 procent gedaald. In onze politiezone zien we ook een duidelijk daling in de inbraakcijfers. Nogal logisch nu iedereen verplicht thuis zit. In maart noteerden we 11 inbraken in de zone. Gemiddeld zijn dat er een 20-tal. En sinds 17 maart, de datum van de verstrengde maatregelen, waren er slechts 3 inbraken in de 3 gemeentes”, zegt commissaris Stefan Schamp.

Processen verbaal

De politie waakt er ook over dat iedereen zich aan de regels van sociale distancing en het samenscholingsverbod houdt. “Er werden 22 waarschuwingen en 29 processen verbaal uitgeschreven sinds 18 maart. Hoofdzakelijk voor het overtreden van de niet-essentiële verplaatsingen en samenscholingen. Illegale cafés hebben we nog niet moeten sluiten. Elf winkeliers kregen een waarschuwing omdat ze toch open waren ondanks het verbod en één kreeg er een PV”, zegt commissaris Schamp. Particulieren riskeren een boete van 250 euro. Voor handelaars is dat het drievoud.

Huiselijk geweld

De cijfers van huiselijk geweld blijven, voorlopig, stabiel. “We zijn een zone met veel intrafamiliaal geweld maar voorlopig blijven die cijfers stabiel. Al verwachten we ook hier een stijging als deze lockdown maatregelen aanhouden. We hebben ook een aparte hulplijn (1712) gepromoot via onze sociale media”, besluit Schamp.