Inbraken in handelspand en woningen: politie zoekt getuigen. Didier Verbaere

04 november 2019

09u40 0

Op het winkelcomplex tussen Zuidlaan en Spoorweglaan in Wetteren werd zaterdagnacht tussen 4.30 en 4.35 ingebroken in een warenhuis. De daders konden ontkomen. En in Hellegat werd tussen 10 uur en 21.15 ingebroken in een woning. Ook in de Bergstraat in Serskamp werd zaterdagnacht ingebroken in twee huizen. Bij één van de feiten werd een auto gestolen. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.