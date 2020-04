Inbraak op klaarlichte dag in eethuis Den Brétèl: “Zelfs spaarpot voor ons pasgeboren kindje Lilou verdwenen” Didier Verbaere

24 april 2020

12u39 6 Wetteren In eethuis Den Brétèl aan de Molenstraat in Wetteren is donderdagvoormiddag ingebroken. “Meer dan 40 flessen sterke drank, ons kassasysteem en zelfs de fooipot voor ons pasgeboren kindje Lilou is verdwenen. Je moet maar het lef hebben om in zo’n bizarre tijden, zulke laffe streken uit te halen”, zegt uitbater Bart D’Hauwe.

De inbraak gebeurde vermoedelijk donderdagvoormiddag tussen 9 en 10 uur. Toen zag een getuige een dame verschillende keren het terras van het eethuis Den Bretel op en aflopen. Met een rugzak naar haar fiets met kinderaanhangwagen. Eigenaar Bart was rond 11.30 uur nog langs geweest aan zijn gesloten zaak om de afvalcontainer buiten te rollen. Maar pas in de namiddag, toen hij binnen wat spullen ging halen, stelde hij de inbraak via een klein raampje achteraan de zaak vast. Dat was met een koevoet opengebroken.

“Er zijn zo’n 40 flessen sterke drank met een waarde van ruim 1.500 euro gestolen. Ook een halve diepvries met voeding, het kassasysteem en een deel van de geluidsinstallatie zijn verdwenen. En zelfs de fooipot voor ons pas geboren dochtertje Lilou met zo’n 500 euro aan kleingeld is verdwenen”, zucht Bart. De federale politie voerde vrijdagvoormiddag een sporenonderzoek uit in de zaak en kon heel wat bruikbare vingerafdrukken verzamelen.

Niet de eerste tegenslag

Het is niet de eerste tegenslag voor Bart. “Toen we zeven jaar geleden openden, moesten we na drie maanden ook al in lockdown na de treinramp in Wetteren. Toen al was het kantje boord om te overleven maar we vochten ons erdoor”, zegt Bart. “Twee jaar geleden kregen we ook al te maken met een dief die systematisch ons leeggoed kwam stelen. Achteraf bleek dat een drugsverslaafde sukkelaar die ik hier al water en eten meegaf. Dat is wel een kaakslag achteraf. En nu opnieuw een lockdown en een zware diefstal. Het mag eens gaan stoppen. Hopelijk is dit niet de genadesteek”, besluit Bart.

Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.