Inbraak in Reuzenlaan via zijraam woning Didier Verbaere

05 maart 2020

16u09 0

In de Reuzenlaan in Wetteren werd woensdagavond om 21.05 ingebroken in een woning. De dader(s) braken in via een raam aan de zijkant van de woning. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.