Inbraak in bedrijven Kwatrecht Didier Verbaere

16 augustus 2019

11u15 4 Wetteren Inbrekers viseerden in de nacht van woensdag op donderdag bedrijven in Wetteren Kwatrecht.

Op de Kwatrechtsteenweg werd tussen 1.40 en 2 uur ingebroken in een bedrijf via de voorkant van het gebouw. Op Honderdweg werd even voordien tussen 0.20 en 0.35 uur een inbraak gepleegd via de achterkant van een magazijn. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.