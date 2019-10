Inbraak en diefstal op werfkeet Didier Verbaere

23 oktober 2019

20u53

In een werfkeet in de Wetterstraat in Wetteren Overbeke werd maandagavond heel wat werkmateriaal gestolen bij een inbraak. En op de Massemsesteenweg werd dinsdagvoormiddag tussen 10 en 11 uur ingebroken via de achterzijde van een woning. Er werden diverse spullen gestolen. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.