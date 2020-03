In welke horecazaken kan je eten bestellen of afhalen tijdens de coronacrisis: We zetten er een aantal op een rijtje. Didier Verbaere

17 maart 2020

22u36 6 Wetteren Waar kan je eten afhalen? Welke restaurants en brasseries leveren aan huis? Lees hier waar je terecht kan in Wetteren en de ruime omgeving. Van een eenvoudige dagschotel tot de betere haut quisine in tijden van de coronacrisis.

Er is geen enkele reden om te gaan hamsteren en warenhuizen en voedingswinkels zullen, ongeacht het verloop van de crisis, ten alle tijden voldoende bevoorraad worden en open blijven. Maar ook de lokale horeca heeft zich ondertussen aangepast aan de nieuwe situatie en verzorgt traiteur en afhaaldiensten of thuisleveringen. Wij zetten ze op een rijtje. Zelf nog een goeie tip? Stuur een mailtje naar didier.verbaere@persgroep.net.

WETTEREN - Restaurant Lesco – Stationstraat – Wetteren

Jezelf eens culinair verwennen in quarantaine? Dat kan nog steeds door het keukenteam van chefkok Stef Buelens en Restaurant Lesco in de Stationstraat. De afhaalmenu van Leso vind je op hun website (www.hostellerielesco.com). “Je kan je bestelling telefonisch doorgeven met vermelding van het nummer van het gerecht. U krijgt dan van ons een volgnummer en wanneer u afhaalt, legt u deze zichtbaar in uw auto of op uw fiets. U rijdt binnen via de tuin, wij brengen uw bestelling hygiënisch tot bij de wagen en vermijden zo wachtrijen van meerdere personen. Wij leveren ook aan huis in ‘Groot’ Wetteren vanaf 50 euro. Bedankt voor uw steun”, meldt Lies van Lesco. Info op 0479/35.33.35. afhalen 7 op 7 tussen 17 en 22 uur.

WETTEREN – Brasserie Manjefiek – Gentsesteenweg – Wetteren

Brasserie Manjefiek serveert elke dag een afhaaldagschotel voor 12 euro, behalve op zondag. Elke avond zijn er verschillende gerechten te verkrijgen. Afhalen kan tussen 11.30 uur en 14uur en tussen 17.30 en 19.30 uur. Bestellen kan enkel telefonisch op 09/369.69.00

WETTEREN – Oliebollen bij Abel – Brusselsesteenweg in Kwatrecht

Zin in iets zoet? Nu alle kermissen zijn geannuleerd open Abel haar oliebollenkraam gewoon thuis aan de parking op de Brusselsesteenweg in Wetteren. Je kan er van maandag tot vrijdag terecht tussen 17.30 en 21.30 uur terecht voor oliebollen, appelbeignets en wafels.

WETTEREN – Zin in een broodje, snelle snack, pak friet of pitta?

Zowat alle broodjeszaken in Wetteren blijven open om af te halen. Je kan onder meer terecht in ’t Broodjeshof aan de Oosterzelesteenweg, Snack Service in de Hoenderstraat, Brieks Broodhoek of De Retard aan het Stationsplein. Ook de frituren blijven open om af te halen. Net als Pitta Aphrodite aan de Nieuwstraat en Riff op de Markt of Pitta Ediz voor de bewoners van Kwatrecht.

WETTEREN – Bistro Gustaaf – Hekkerstraat Wetteren

Bin Bistro Gustaaf kan je dagelijks warme gerechten afhalen tussen 18 en 21 uur na bestelling. De gerechten vind je op de Facebookpagina van de zaak. Er is ook een aan-huis-besteldienst.

WETTEREN – Restaurant Seatime – Hekkerstraat Wetteren

Restaurant Seatime serveert dagelijks van dinsdag tot vrijdag een lunch om af te halen aan 12 euro en weekendsuggesties op zaterdag. Je vindt ze op de Facebookpagina Leon-Seatime. Om de kwaliteit en versheid te verzekeren wordt gevraagd om minimum 1 dag op voorhand voor 12.00 uur te bestellen en vanaf 10.30u tot 12.30u uw bestelling af te halen.

WETTEREN Mont Blanc – Stationsstraat

Bij Mont Blanc in Wetteren kan je alle gerechten van de menukaart opafhaling verkrijgen. En bestelling vanaf 25 euro worden aan huis geleverd bij mensen die niet mobiel zijn in een straal van 5 kilometer. Info op 09/369 24.21.

WETTEREN – Safraantje – Massemsesteenweg

Afhalen en eventueel levering mogelijk. OP de Facebookpagina vind je keuzetussen tijdelijke en wisselende gerechten. Contact info: saffraantje@telenet.be of 09/366.49.48.

MERELBEKE – ThoofTgerecht – Hundelgemsesteenweg

Restaurant THoofTgerecht aan de HUndelgemsesteenweg voorziet een traiteurdienst en een dagelijkse lunch om af te halen.

WETTEREN – Pasta Sarah – Stationsplein

Pasta Sarah had op maandag 23 maart de deuren willen openen van een gloednieuw pasta restaurant en take-away op het Stationsplein in Wetteren. “Nu zou ik enkel starten met de afhaaldienst als dat tegen volgende maandag nog mag”, zegt Sarah Vagenende.

LAARNE – Bistro B – Dorp Laarne

Kenneth Blancquaert van het nieuwe Bistro B dat eind deze maand zou openen op het dorp, start nu reeds met een afhaalmenu. “We hadden onze feestelijke openingsperiode dan ook anders voorgesteld en zien veel voorbereidingen en reeds geplande zaken in het water vallen. Dus starten we nu reeds met Take Away B en kan je nu reeds onze Burger B, Pasta B en Scampi B”, laat Kenneth weten. Bestellen kan op 09/366.66.40.

MERELBEKE – Grease and Goodness – Hundelgemsesteenweg 1134

Bij hamburgerrestaurant Grease and Goodness kan je elke avond 7op7 afhalen of wordt er vanaf 20 euro aan huis geleverd binnen een straal van 10 kilometer. Bestel via telefoon op 09/330.65.49.

MERELBEKE – De Blauwe Artisjok – Gaversesteenweg

Bij De Blauwe Artisjok in Merelbeke kan je afhalen of thuis laten leveren. Al de gerechten zijn te vinden onder de rubriek ‘traiteur’ www.deblauweartisjok.be.