In november kan Wetterse jeugd eindelijk weer skaten Oude skatepark verdween in 2010 bij bouw nieuwe sporthal De Warande Didier Verbaere

17 september 2019

12u57 3 Wetteren Aan het sportcomplex Dassenveld is gestart met de aanleg van een gloednieuw skate- en BMX terrein. Jarenlang was de gemeente op zoek naar een geschikt terrein na de ontmanteling van het vorige skatepark op De Warande. In november moet het nieuwe skatepark klaar zijn en kan de jeugd eindelijk weer skaten in Wetteren.

De gemeente Wetteren richt een nieuw skatepark in aan het sportdomein Dassenveld op de Massemsesteenweg. Het komt achter de Frituur 2000 en het voormalige Café Tonneken op een terrein van 1.850 vierkante meter. Het vroegere skatepark verdween bij de bouw van de nieuwe sporthal in 2010. Er is nu een budget van 174.000 euro voorzien voor het park en een nieuwe toegangsweg naar het voetbalcomplex en de parkings ernaast.

Samen met skaters ontworpen

Het nieuwe skatepark is een ontwerp dat samen met de skaters en BMX’ers in Wetteren werd opgemaakt. “Het gaat om een betonnen kuip die wordt ingegraven in de grond. Daarin en daarop kunnen skaters en BMX’ers zich uitleven. Er komen ook een aantal rails om op te ‘grinden’ of te balanceren op twee wielen”, zegt schepen van Sport Dietbrand Van Durme (Eén Wetteren). “Rond het park komt een groenscherm om het geluid te dempen en we voorzien ook voldoende banken en vuilbakken. Door de jeugd te betrekken in het ontwerp, wordt dit echt hun skatepark en hopen we erop dat ze het als zodanig gaan behandelen en onderhouden”. De aanleg zal ongeveer tien weken in beslag nemen en het park opent in november.

Naast het skatepark komt een nieuwe toegangsweg naar Dassenveld. De bestaande weg blijft exclusief voorbehouden voor de klanten van doe-het-zelf zaak Safti. “Met hen hebben we grond geruild zodat onze toegangsweg naar ons domein kon doorgetrokken worden en zij een extra parking vooraan aan straat kunnen aanleggen”, aldus Van Durme.