Iedereen enthousiast terug naar school na twee maanden thuisstudie: “We zijn zo goed als voltallig” Didier Verbaere

15 mei 2020

Wetteren De tweede eerste schooldag van dit schooljaar verliep ook in Wetteren probleemloos. Met veel enthousiasme begroetten kinderen elkaar vrijdagochtend, op veilige afstand, in de lagere school van Scheppers. Ook bij de buren in de technische school gingen 260 leerlingen opnieuw aan de slag.

Op de eerste schooldag na de lockdown merkten we vooral veel opluchting. De jongeren van het 6de en 7de jaar op Scheppers waren vooral blij dat ze eindelijk weer uit hun kot mochten. En in plaats van achter hun computer lessen te volgen, ook nog eens de handen uit de mouwen mochten steken in een praktijkles.

Aan elke ingang van de school stonden dispensers met ontsmettingsgel klaar en kreeg elke leerling een mondmasker. “Alles verliep vlot en we zijn zo goed als voltallig. Iedereen heeft er zin in”, klinkt het op school.