Huizenrij in Neerstraat gaat tegen de vlakte Didier Verbaere

28 mei 2019

In de Neerstraat in Wetteren worden momenteel een tiental woningen afgebroken. De gemeente kocht de huizen er de afgelopen jaren systematisch op en wil er een sociaal woonproject realiseren. Heel wat leegstaande panden werden geviseerd door vandalen en er zouden ook daklozen onderdak gezocht hebben. De huizen gaan nu tegen de vlakte in afwachting van het bouwproject. In tussentijd zal de grond ingezaaid worden met gras.