Huisvuilzak mag nog maximum 15 kilo wegen: “Om het aantal rugklachten bij de ophalers te verminderen”. Didier Verbaere

31 maart 2020

12u20 0 Wetteren De inhoud van je gele huisvuilzak in de regio Wetteren en Dendermonde mag vanaf 1 april slecht 15 in plaats van de gebruikelijke 20 kilo wegen. Verko past het volume aan om het aantal rugklachten bij het personeel te verminderen.

“Vandaag wegen heel wat huisvuilzakken een pak meer dan de toegestane 20 kilo en dat heeft gevolgen voor de gezondheid van onze afvalophalers”, zegt Dirk Abbeloos, voorzitter van Verko. Er geldt enkel een aanpassing voor het gewicht en niet voor het formaat van de huisvuilzak. Ook aan de prijs veranderd er niks.

“Enkel het gewicht van de inhoud wordt aangepast. De zak blijft hetzelfde volume van 60 liter behouden. Maar omdat er sinds vorig jaar meer in de blauwe GFT zak mag, kwam er heel wat plaats vrij in de gele huisvuilzak. We vragen aan de gebruikers om die niet vol te stouwen met bijvoorbeeld zware luiers of kattenbakvulling maar het gewicht te spreiden over verschillende zakken”, legt Anika Buyst van Verko uit. De afvalophalers zullen controles uitvoeren met een weegschaal. Echt te zware zakken zullen voortaan niet meer meegenomen worden. De bewoners krijgen dan een melding met tips.

Iedereen kan de huidige gele zak blijven gebruiken, ook al vermeldt die 20 kilogram. De huisvuilzakken met de aangepaste opdruk van 15 kilogram zijn pas vanaf september 2020 verkrijgbaar. “De nieuwe zakken zullen voor 80 procent bestaan uit gerecycleerd materiaal. Dit is een concreet voorbeeld van hoe we als afvalintercommunale meewerken aan een circulaire economie”, zegt Dirk Abbeloos.