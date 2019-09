Huishoudhulpbedrijf Puuur viert 10de verjaardag Didier Verbaere

18 september 2019

14u34 2 Wetteren Sinds 2009 verzorgt Puuur huishoudhulp bij particulieren via het systeem van dienstencheques. Het kantoor in de Molenstraat telt, na 10 jaar, al 170 huishoudkrachten en bijna 1.300 klanten.

Puuur liet de klanten mee genieten van haar tiende verjaardag. Het voltallige team presenteerde zich met een leuk filmpje aan zijn klanten en formuleerde daarbij een wedstrijdvraag. Vijf winnaars kregen 4 uur gratis huishoudhulp cadeau. Elke dag opnieuw poetsen en strijken de 170 huishoudhelden van Puuur Wetteren vol enthousiasme bij hun klanten.

“Vanuit ons kantoor zorgen we dagelijks voor een kwalitatieve dienstverlening. Om de ideale match te kunnen maken, zetten we zowel de noden van onze klanten als van onze huishoudhelden centraal. Zo halen we het beste in elke medewerker naar boven”, zegt kantoorverantwoordelijke Ann Van Uffel. Puuur zoekt nog steeds nieuwe huishoudhelden en lanceerde een grote wervingscampagne ‘#OntdekDeHeldInJou’.