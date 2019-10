Huisarts Luc Deprost interviewt 80-plussers over hun grootouders : een tijdsdocument van 1880 tot 2000 Didier Verbaere

Huisarts Luc Deprost uit Wetteren heeft met zijn boek ‘Grootouders interviewen over hun grootouders’ een tijdsdocument geschreven over de periode 1880 tot 2000. Hij ging op bezoek bij 25 80- tot 90-jarigen voor hun verhaal.

“Als huisarts kom ik beroepshalve bij veel oudere mensen. Zij vertellen vaak interessante verhalen over hun jeugd, hun ouders en grootouders, de tijd van toen. Vaak beschikken ze ook over prachtige foto’s. Maar omdat ik als arts geen privéverhalen van patiënten kan noteren en uitgeven, ging ik op zoek naar soorteglijke verhalen bij familie en bekenden. Tussen november 2017 en mei 2019 vond ik een 25-tal mensen uit de familie van mijn echtgenote Myriam Venneman en van mezelf uit verschillende regio’s van Vlaanderen”, legt Luc uit. De geïnterviewden kwamen vooral uit de regio’s Lede-Wetteren, Kortrijk, Waasland en Gent, maar ook uit Axel, Bilzen, Leuven en Brugge.

Wetteren Levendige verhalen en unieke foto's

Hij interviewde hen over wat ze nog wisten van hun oudste familieleden. “Er kwamen ongelooflijk veel levendige herinneringen op papier, en vaak unieke foto’s. Eigenlijk schepten zij een gedetailleerd en samenhangend beeld van de leefwereld 1880-2000. Oorlog, schaarste, strenge leraars, pastoors en ouders, veel arbeid en studie, veel plezier maar ook verdriet, het echte leven…van toen”, zegt Luc. Dat resulteerde in een mooi kijk- en verhalen boek van 308 bladzijden met honderden foto’s. “Ik wist dat ik niet te lang mocht wachten om hun verhalen neer te schrijven gezien hun leeftijd. De broosheid van het leven en de vergankelijkheid van bronnen is helaas ook gebleken uit het onverwachte overlijden van vier van hen”.

“De verhalen zijn levendig. De foto’s waren soms vage herinneringen. Samen met de familie, kinderen en kleinkinderen gingen we op zoek naar de mensen op de foto’s”, zegt Luc. “Ik moedig vandaag families aan om dat met het eigen fotoalbum ook te doen. Mijn boek is slechts een voorbeeld van hoe families kunnen tewerk gaan om hun levend geheugen om te zetten in een geregistreerd geheugen”, geeft Luc nog mee. “Het is een boeiende tocht door het verleden geworden en mooi om mee te maken hoe het verleden van sommige mensen weer tot leven werd gewekt”, besluit Luc.

Hij gaf het boek uit via Amazon Kindle Direct Publishing (Amazon.com , afdeling KDP) . Daardoor komt het niet in de gewone boekhandel terecht maar wel bijbesteld worden bij Amazon.com aan 34 euro of via luc@deprost.be. Een exemplaar werd ook geschonken aan de bibliotheken van van Deerlijk (afdeling Dorp en Toren vzw) , Gent (locatie Krook), Lede en Sint-Niklaas, de universiteitsbibliotheken van Gent ( collectie Gandavensia) en Leuven (Ladeuzeplein) en de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde in Merksem (Antwerpen).