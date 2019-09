Huis van het kind opent speelotheek in bibliotheek Didier Verbaere

13 september 2019

18u41 3 Wetteren In de bibliotheek van Wetteren kan je voortaan ook gezelschapsspelletjes ontlenen in de speelotheek. Dat is een initiatief van het Huis van het Kind en de bib. Serviceclubs Ladies Circle, Ronde Tafel en Agora schonken samen 3.750 euro aan het Huis van het kind voor de oprichting van deze uitleendienst in Wetteren, Laarne en Wichelen.

In een speelotheek kan iedere klant van de bibliotheek maximaal drie gezelschapsspelletjes ontlenen. Dat is ook gratis maar na vier weken is een verlenging niet mogelijk. Met het initiatief wil de bib iedereen kennis laten maken met nieuwe spelletjes. Op die manier ontdek je of zo’n spel je ding is alvorens het aan te kopen. het is ook voor minder gegoede gezinnen een prima weg om toch wat spelplezier in huis te halen. In de speelotheek vind je klassiekers zoals scrabble of Carcassonne maar ook leuke spelletjes voor peuters en kleuters.