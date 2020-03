Huis onbewoonbaar door rookschade

na brand in veranda Didier Verbaere

27 maart 2020

14u47 1 Wetteren Een woning op Kapellendries 104 in Wetteren is onbewoonbaar door hevige rookschade na een brand in de veranda vrijdagmiddag omstreeks 13.15 uur. Voor de bewoner van de woning en een vriend die erboven woont, wordt tijdelijk elders onderdak gezocht.

De brand ontstond in een vaatwasmachine of de droogkast in de veranda achter de keuken van het huis. De bewoner was op het moment van de brand niet thuis. Hierdoor woekerde het vuur erg lang voor het opgemerkt werd. Pas toen een raam sprong door de hitte, alarmeerden de buren de brandweer. De bewoner was ondertussen ook thuisgekomen en ging het vuur met een brandblusser te lijf.

“Ik ben deze middag een tijdje weg geweest, omdat er minstens 70 man in de rij aan de Colruyt stond. Toen ik thuiskwam zag ik vlammen aan de vaatwasmachine en ben ik meteen beginnen blussen. Maar er hing te veel rook in huis en ik kon weinig doen”, zegt de man.

“De veranda brandde deels uit en er is heel wat rookschade in het huis. De woning is tijdelijk onbewoonbaar”, zegt postoverste Dirk Pieters van de Wetterse brandweer. De sociale cel van de politie zoekt een tijdelijk onderkomen voor de man. Ook voor een vriend van de bewoner, die het eerste verdiep betrekt, wordt een oplossing gezocht.