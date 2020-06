Hotel Otus mag opnieuw eten serveren aan zijn gasten en ziet ook buitenlandse klanten stilaan terugkeren Didier Verbaere

20u13 0 Wetteren Tijdens de lockdown in de coronacrisis bleef Hotel Otus aan de Oosterzelesteenweg in Wetteren open maar veel gasten kwamen er niet opdagen. Maar sinds maandag mag het hotel opnieuw eten serveren en keren ook de buitenlandse gasten terug naar Wetteren.

Hotels moesten tijdens de crisis niet sluiten. Maar aangezien de grenzen toe zijn, was er ook nauwelijks logement in Wetteren. “Ik schat dat we zo'n drie overnachtingen per dag hebben gehad van zakenmensen die in de buurt moesten zijn. Al onze buitenlandse gasten bleven weg en uiteraard zagen we ook geen toeristen", zegt Alex De Swaef van Hotel Otus. Maar vandaag opende het restaurant opnieuw en stilaan komen ook de klanten terug.

Ruud en Martijn, twee Nederlandse technici van een farmaceutisch bedrijf, logeren maandagnacht in Wetteren. “Als we in deze regio werken, logeren we hier graag. Maar sinds het begin van de crisis, hebben we niet meer in België gewerkt. We zijn blij dat we terug zijn en dat we opnieuw een hapje kunnen eten na onze werkdag", lacht het duo.

Zakenmensen

“Ook wij hebben ons moeten aanpassen. Je kan nu ook contactloos bestellen via een QR-menu in het restaurant en alle tafels en stoelen staan een eind verder uit elkaar. Alle reservaties voor de zomer, zijn geannuleerd maar de laatste dagen zien we veel van onze zakenmensen terugkeren. We focussen nu volop op nieuwe zomermenu’s en mosselen in het restaurant voor onze vaste klanten", zegt Alex De Swaef.