Hotel Otus blikt na tien jaar terug op 50.000 gasten, bedrogen echtgenotes en vaste bewoners Didier Verbaere

24 september 2019

20u01 0 Wetteren In de afgelopen tien jaar sliepen net geen 50.000 gasten uit 67 landen in Hotel Otus aan de Oosterzelesteenweg in Wetteren. De tiende verjaardag wordt gevierd met een feestweekend, barbecue en fietstocht door de Vlaamse Ardennen met Johan Museeuw.

Hotel Otus opende de deuren op 4 oktober 2009. Ondernemer Alex De Swaef en zijn partner Christa vulden met het hotel een gat in de markt in de regio tussen Gent en Aalst. “Niet zozeer voor de toeristen maar heel wat zakenlui en technici die hier aan de slag zijn op de bedrijventerreinen hadden nood aan slaapplaatsen”, zegt Alex De Swaef. Zijn vermoeden bleek de juiste en een schot in de roos. Heel wat grote bedrijven waaronder Omnichem huren er permanente kamers voor hun buitenlandse technici. Dat Otus ook eten serveert in het, overigens bijzonder lekkere restaurant, bleek eveneens een troef.

Vaste gasten worden vrienden

“Sommige gasten logeren hier slechts enkele dagen maar vaak ook voor weken en zelfs maanden. We proberen hen hier een thuisgevoel te bezorgen. Na verloop van tijd worden ze zelfs vrienden des huizes”, zegt Alex. Andréa Picard, een Waalse dame die aan de slag moest bij Omnichem, logeerde er zelfs één jaar en één maand. “De eerste avond dat ze hier sliep, was er een feestje aan de gang in de zaal en kwam ze haar beklag doen”, herinnert Alex zich nog levendig. “Ik bood haar een glas aan en we hebben samen iets gedronken. Dat hebben we daarna elke avond gedaan. Ze voelde zich hier echt thuis. We hebben hier vaak tot ’s nachts zitten babbelen met gasten uit Estland of Scandinavië. En op tafel staan dansen met een bus vol Franse petanque spelers. Ook tussen de vaste klanten van het restaurant hier uit de buurt en de buitenlandse gasten ontstaan vaak boeiende gesprekken en vriendschapsbanden. Niemand kijkt nog raar op dat een gast hier ’s avonds in short en op pantoffels komt eten”, omschrijft Alex de sfeer in Otus. “En tijdens de treinramp in Wetteren bleven we 36 uur onafgebroken open voor geëvacueerden en hulpverleners”.

Ook de werksfeer in het Hotel is blijkbaar prima in orde. “Vicky Caus werkt hier ondertussen van de eerste dag. Ze was 19 toen ze startte als poetsvrouw en is ondertussen verantwoordelijk voor het onderhoud van het hele hotel, zorgt voor het ontbijt en de receptie en is ons manusje van alles”, zegt Alex.

Bedrogen echtgenotes en tafelschuimers

“Uiteraard hebben we ook wat moeilijke klanten of gênante situaties meegemaakt. We werden al slachtoffer van een tafelschuimer die de regio wekenlang heeft opgelicht. Eén keer heb ik een naakte gast op straat gezet die de gang als toilet gebruikte. Toen kreeg ik zelf onder mijn voeten van de politie omdat ik blijkbaar dat recht niet had”, lacht Alex. “En er staan hier soms bedrogen echtgenotes aan de balie op zoek naar hun partner. Maar wie hier slaapt of hoe vaak dat zijn private gegevens die we niet mogen delen”, zegt Alex.

Fietshotel en feest

Hotel Otus is ook fier op zijn energiearm beleid en genereert 50 procent van de elektriciteit met zonnepanelen en 90 procent van het warme water met zonneboilers. De zaak profileert zich ook als fietshotel en heel wat bekende wielrenners zoals Bradley Wiggins en Thor Hushovd logeerden reeds in Wetteren. “Hij vroeg zelfs een aparte kamer om zijn fietst te stallen waar hij net wereldkampioen mee was geworden. Maar voor de rest een heel gewone jongen”, lacht Alex.

Op zaterdag 5 oktober neemt Johan Museeuw alle fietsliefhebbers mee op sleeptouw voor een tocht met de Flanders Cycling Experience. Dat is het geesteskind van zoon Bert. “Iedereen is welkom om mee te rijden op een tocht door de Vlaamse Ardennen van zo’n 75 kilometer. Nadien is er een grote barbecue”, zegt Alex. De rit kost 10 euro, inclusief Kwaremont biertje en Decca fietskledij. Wie blijft eten betaalt 20 euro. En in de week van 30 september tot 4 oktober serveert het restaurant dagelijks een vlees- of visgerecht voor 10 euro. Alle info op www.otus.be.