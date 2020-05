Horeca smacht naar heropening: “Meer dan 90 procent van de klanten wil meehelpen aan een veilige avond uit” Didier Verbaere

28 mei 2020

07u00 18 Wetteren Terwijl Horeca Vlaanderen nog discussies voert over hoe de horecazaken veilig moeten heropstarten en UGent er onderzoek naar voert, bleven Stef en Lies van Lesco in de Stationstraat in Wetteren niet bij de pakken zitten. Zij vroegen hun uitgebreide klantenbestand gewoon zelf hoe het restaurant veilig kan heropenen. En die enquête leverde verrassende resultaten op.

Een doorsnee enquête krijgt een respons van 1,5 tot 3 procent. Stef Buelens en Lies Vanzieleghem lanceerden maandag een bevraging onder de klanten van Lesco via hun socialemediakanalen en kregen in enkele dagen tijd honderden antwoorden in de mailbox. Goed voor een return van bijna 20 procent. Betrouwbare cijfers om mee aan de slag te gaan dus.

Het ondernemende duo van het klasserestaurant startte meteen na de lockdown met een succesvolle takeaway en levering aan huis. Maar ook zij smachten nu naar een normale service met een vol huis. Hoe die klanten dat zien, vroegen ze hen zelf. “We willen niet alleen wachten op richtlijnen van de overheid maar ook aftoetsen bij onze klanten hoe zij terug op restaurant willen gaan. Met deze resultaten kunnen we ons voorbereiden, rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften van de overheid, om te heropenen op 8 juni”, zegt Stef.

Verrassende resultaten

Die resultaten verrasten het koppel wel. “De helft van onze klanten wil terug naar het precoronatijdperk maar ook de helft kan zich vinden in een restaurantbezoek onder de nieuwe voorwaarden. Klanten zijn dus wel degelijk bereid om, zodra het mag, opnieuw op restaurant te gaan. Er is een minderheid van 30 procent dat de kat nog even uit de boom kijkt en een bezoek nog een maandje uitstelt. Met deze cijfers en enkele aanpassingen aan ons concept kunnen we, met de nodige afstandsregels, hopelijk weer rendabel opstarten”, zegt Stef.

En al helemaal onverwacht is dat mensen zelf bereid zijn om na elk bezoek het toilet eigenhandig te ontsmetten Lies Vanzieleghem

In afwachting zijn ze in het restaurant bezig met de ontwikkeling van aromatische handgels en de installatie van contactloze zeepdispensers en kranen. Ook de beschermende mondmaskers voor het personeel zijn aangekocht en een uitbreiding van het houten terras is gepland. ”We gaan ook onze menu’s en bediening aanpassen zodat er minder contacten zijn met de klanten. De restaurantbeleving zal iets anders zijn dan vroeger, maar nog steeds doorspekt met het Lesco-DNA, zegt Stef.

Klanten bereidwillig

Om opnieuw uit te gaan eten, zijn klanten tot heel wat opofferingen bereid. “Dat we klanten in bubbels op afstand plaatsen en dat ons personeel mondmaskers draagt, is evident. Maar opvallend is dat bijna 94 procent geen probleem heeft om bij aankomst de temperatuur te laten meten en dat ook 91 procent bereid is om zijn gegevens achter te laten voor contacttracing. En helemaal onverwachts is dat mensen zelf bereid zijn om na bezoek het toilet eigenhandig te ontsmetten. Dat geeft dus geen extra personeelskosten. Uit de open vraag in de enquête is gebleken dat er een enorm solidariteitsgevoel heerst bij de klanten en dat ze vooral smachten naar een gezellige avond op restaurant”, besluit Lies.