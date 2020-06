Horeca heropent en herademt: “Het werd tijd” Didier Verbaere

08 juni 2020

Wetteren De horeca heropende maandagvoormiddag de deuren en dat was voor klanten en uitbaters. "Eindelijk",klonk het bij de eerste klanten deze ochtend om 10 uur op het terras van Café De Beurs op de Markt van Wetteren.

Markt 17 was vorige nacht al een uurtje open en kreeg zo’n 80 klanten over de vloer tijdens hun algemene repetitie. Maar de echte test volgt vandaag. De eerste klanten namen om 10 uur reeds plaats op de terrassen op de Markt. “Na drie maanden wou ik eindelijk eens uit mijn kot een koffie gaan drinken”, zegt buurman en architect Geert Vieren. Johan Scheire zette om 10 uur zijn lippen gretig aan een frisse pint. “Ik heb verlof vandaag”, lacht hij. Ook de uitbaters zijn opgelucht. “Dertien weekends lang waren we toe en het werd tijd dat we weer aan de slag kunnen”, zegt gastvrouw Hilde De Both.