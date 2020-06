Horeca bereidt zich voor op heropening en circulatieplan voor grotere terrassen op Markt Didier Verbaere

03 juni 2020

19u01 10 Wetteren Nog voor de definitieve beslissing van de Nationale Veiligheidsraad was het woensdag alle hens aan dek in de Wetterse horecazaken. Maandag mogen ze na bijna drie maanden sluiting, opnieuw openen. De gemeente werkte een circulatieplan uit voor de Markt zodat grotere terrassen er mogelijk zijn.

Maandag mogen cafés, bars en restaurants opnieuw de deuren open mits enkele veiligheidsmaatregelen. Tafels moeten 1,5 meter van elkaar staan en het personeel zal mondmaskers dragen. En er is een sluitingsuur om 1 uur. Toch zijn heel wat horeca uitbaters tevreden dat ze eindelijk weer frisse pinten kunnen serveren.

Aan café Den Eeminck heeft uitbater Steven een extra overdekt terras gebouwd. “Dat is ons klassiek zomerterras, maar het zal nu extra handig zijn om toch zo’n twintig personen te kunnen verwelkomen. Samen met enkele vrienden hebben we er ook een nieuwe vloer in voorzien en ik mag de straat voor de gevel van de buren inpalmen als extra terras”, zegt Steven opgelucht. “Zodra het mag, gaan we deze zomer zeker ook de straat eens afsluiten voor een mega Open Air feestje in de straat”, zegt Steven.

Circulatieplan en grotere terrassen

Ook op de Markt gonst het van de bedrijvigheid. Mattias Erauw van Café De Beurs werkt aan een coronavrij terras met tussenschotten zodat klanten rug aan rug kunnen plaatsnemen, afgescheiden door plexischermen. Binnen werden negen tafels weggehaald en is de toog afgeschermd met een plastiek wand. “Op die manier is het personeel beschermd en moeten ze achter de toog geen volledige dag mondmaskers dragen. We voorzien ook dispensers met ontsmettingsgel en extra personeel om tafels en stoelen te ontsmetten”, legt Mattias uit. Het terras wordt er uitgebreid tot aan de vroegere speelgoedwinkel.

En ondanks de slechte weersvoorspellingen, komt de heropening geen dag te vroeg. “Het aangekondigde mindere weer zal misschien wat klanten afschrikken, maar dat geeft ons de kans om rustig gewoon te worden aan de nieuwe manier van werken”, zegt hij.

Aan de overkant van de Markt krijgen de horecazaken extra ruimte om hun vergunde terras uit te breiden. De gemeente werkte een circulatieplan uit voor het plein na een bevraging onder de horeca uitbaters. In andere straten kunnen cafés afwijkingen aanvragen op de grootte van hun terras. Het doorgaand verkeer zal tot eind augustus niet meer langs de Markt kunnen. Er is een omleiding via de Achttien Augustuslaan, Warandelaan, Jan Broeckaertlaan, het Stationsplein en de Nieuwstraat. Parkeren op de Markt blijft mogelijk op het binnenplein en de parking blijft bereikbaar via de Florimond Leirensstraat en Wegvoeringstraat. Uitrijden kan ook via de Kerkstraat.

De buitenranden van de Markt worden ingenomen voor de extra terrassen. Deze speciale opstelling zal vanaf de namiddag van 11 juni klaargemaakt worden. Tijdens de zomermaanden zal er op het Marktplein ook ruimte voor dynamische beleving zijn: meer planten en zitbanken, sport en spel en enkele optredens. En je kan gratis parkeren tot en met de septemberkermis in de Parking Scheldekaai onder Rode Heuvel.