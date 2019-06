Hoogzomer en hoogdag in openluchtzwemband De Warande Didier Verbaere

02 juni 2019

16u55 0 Wetteren Met temperaturen boven 30 graden beleefde het openluchtzwembad De Warande in Wetteren zondag een hoogdag met meer dan duizend bezoekers.

“Het weekend startte zaterdag rustig met zo’n 250 bezoekers maar vandaag zullen we de kaap van duizend bezoekers ruim overschrijden”, zegt directeur Rudy Van Der Heyden van De Warande. Het kleine kinderbad is verwarmd tot 21 graden. In het grote buitenbad was het aangenaam verkoelend. Voor het eerst kan je ook het terras van La Koer (het Kasteeltje) bezoeken zonder aan de kassa van het domein te passeren. “Maandag gaat het buitenbad weer dicht maar vanaf 11 juni is het zwembad open tot eind augustus”, besluit Rudy.