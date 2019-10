Hondenliefhebbers dienen petitie in voor hondenloopweide in centrum Wetteren Didier Verbaere

04 oktober 2019

21u37 10 Wetteren Zo’n 150 mensen hebben een petitie ondertekend voor de aanleg van een hondenspeel- en loopweide in het centrum van Wetteren. Deze werd naar aanleiding van de Internationale Dierendag vandaag, overhandigd aan schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co).

Vanessa Nedolas, een Hongaarse die al enkele jaren in Wetteren woont en een echte dierenvriend, startte de online petitie op. In een mum van tijd verzamelde ze in de buurt van het sport en recreatiedomein De Warande meer dan 150 handtekeningen bij hondeneigenaars die er komen wandelen.

“Het idee leeft al langer bij dierenvrienden in het centrum van de gemeente. Mensen hebben een hond maar wonen vaak op een appartement of hebben slechts een kleine koer of tuin achter de woning. Wie zijn hond op straat of in een bos laat loslopen, riskeert een GAS-boete. Terecht trouwens. Maar dan moet de gemeente werk maken van een degelijke loop- en speelruimte waar honden vrij kunnen loslopen”, zegt Jeanine De Pauw die de petitie van haar vriendin mee ondersteund.

“We willen geen permanente weide maar een plaats waar we enkele uren per dag onze hond kunnen loslaten. Samen met de gemeente moeten we de reglementen en afspraken bekijken. Wij kunnen dan enkele verantwoordelijken aanstellen die toezicht houden en de plaats netjes houden", zegt Jeanine.

Dog Café's

Ook La koer, de horecazaak in Kasteeltje De Warande, is vragende partij. Maandag dient uitbaatster Laurence Rosseel een aanvraag in voor het inrichten van Dog Cafés in de zaak en op een deel van het recreatiedomein. “We zijn nu reeds een honden vriendelijk café en zien een speelweide dan ook graag komen op het domein", zegt Laurence.

De lijst met handtekeningen en de motivatie werd nu overhandigd aan Piet Van Heddeghem die de vraag zal aankaarten op het schepencollege. “Het zoeken en vinden van een geschikte locatie vinden we een goed idee. Als schepen van dierenwelzijn sta ik daar zeker achter. Maar een exacte locatie is er nog niet", zegt schepen Van Heddeghem.