Hoeveel mandaten hebben onze politici: Burgemeester Alain Pardaen heeft 13 jobs maar slechts 4 betaalde Didier Verbaere

14 februari 2020

11u42 3 Wetteren Het Rekenhof maakte vrijdagochtend de mandatenlijst van onze politici bekend. Voor het eerst staan daar ook de bedragen bij wat onze verkozenen verdienen voor hun werk. In Wetteren heeft burgemeester Alain Pardaen het meest aantal mandaten met 13 jobs. Maar slechts voor 4 wordt hij ook effectief betaald.

Politici zijn verplicht om hun inkomsten openbaar te maken. De recentste lijst van het Rekenhof bundelt de jobs en de verdiensten van 2018. In het Wetterse gemeentebestuur is burgemeester Alain Pardaen koploper. Als burgemeester heeft hij uiteraard een loon (tussen 50 en 100.000 euro) en hij werkt ook deeltijds als opvoerder in het Scheppers Instituut (5 tot 10.000 euro bruto per jaar). Als bestuurder met raadgevende stem in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis en als lid van het Directiecomité van het ziekenhuis krijgt hij tweemaal een jaarlijkse vergoeding tussen 1 en 5.000 euro. De burgemeester is ook gratis bestuurder in het Autonoom Gemeentebedrijf en het Sociaal Verhuurkantoor, is lid van de Brandweerraad en het brandweercollege en voorzitter van zowel politieraad als politiecollege. Ook als lid van het beheerscomité bij Woonplus, in de OCMW raad en als bestuurslid bij de plaatselijke afdeling van CD&V ontvangt hij geen extra vergoedingen.

Gemeenteraadslid Leentje Grillaert (CD&V) bekleedt 12 mandaten. Als gedeputeerde bij de Provincie Oost-Vlaanderen heeft ze een jaarloon tussen 50.000 en 100.000 euro. Een zitje in de gemeenteraad van Wetteren, in het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge, bij eigen Dak, CVBA Volkswelzijn en Ethias brengen jaarlijks tussen 1 en 5.000 euro op. Ze ontvangt ook een vergoeding in de raad van bestuur van afvalintercommunale Verko (1500 euro per jaar). Daarnaast is ze gratis bestuurder in het Regionaal Landschap, Spoor 2, Mariagaard, Blijdorp en de lokale partij.

Als OCMW voorzitter krijgt Lieve De Gelder (CD&V) een loon tussen 10.000 en 50.000 euro per jaar. Dat gaf ze ook aan als tandartsassistente op het kabinet waar ze werkt. Bij Woonplus, het ASZ en de Minder Mobielen Centrale werkt ze gratis. Schepen Katrien Claus (CD&V) heeft naast haar inkomsten in de politiek ook een loon als leerkracht (10.000- 50.000 per jaar) en zetelt gratis in het AGB van de gemeente.

Schepenen Piet Van Heddeghem en Robbe De Wilde (Groen&Co) staan nog niet in de lijst. Zij waren in 2018 nog niet verkozen als mandataris. Net als Dietbrand Van Durme (Eén Wetteren). Schepen Herman Strobbe (Eén Wetteren) was in 2018 wel al actief en heeft naast een schepenwedde ook een jaarlijkse vergoeding (1000 euro) bij de Maatschappij voor Energievoorziening en zetelt gratis in de adviesraad voor Finewo en het Schelde-landschapspark.