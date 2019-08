Hitte heeft ook een keerzijde : Warandevissers proberen visbestand te redden : “Massale sterfte door zuurstofgebrek in vijver”. Didier Verbaere

17u49 8 Wetteren Het mooie zomerweer heeft ook haar keerzijdes want in de visvijver van het recreatiedomein De Warande in Wetteren moet de lokale visclub dagelijks dode vissen uit het ondiepe water scheppen. De club probeert met zuurstofpompen het visbestand in de vijver te redden. Ook de gemeente zoekt een oplossing.

De droge winter en de hete zomer eist haar tol in de visvijver van De Warande in Wetteren. Er staat nog nauwelijks 15 centimeter water in de vijver. “We proberen met extra pompen zuurstof in het water te krijgen maar moeten dagelijks dode vissen uit het water halen. Er moet dringend extra water in de put komen, of ze gaan allemaal dood”, zucht voorzitter Luc Van Cassel. Hij vaardigde ondertussen een visverbod uit voor de leden. “De vissen zien teveel af door gebrek aan zuurstof. Hen door de modder aan wal halen, zou hun dood betekenen”, zegt visser Dionisis Holvoet die al enkele weken werkloos aan de oever staat.

Oppompverbod

De gemeente zoekt ondertussen een oplossing. “Maar helaas geldt er nog steeds een oppompverbod van de Gouverneur. Water uit de waterlopen pompen in de vijver mag dus niet. En ook ons grondwater, dat we gebruiken om de voetbalvelden te sproeien, is ontoereikend. Door de droge winter is er nauwelijks water voorradig. Het zou een druppel op een hete plaat zijn”, zegt schepen en voorzitter van het Autonoom Gemeente Bedrijf Herman Strobbe (Eén Wetteren). “We hebben een uitzondering gevraagd aan de Provincie om alsnog water uit de Molenbeek te halen maar vrezen voor een negatief antwoord. We kunnen enkel hopen dat het de komende dagen eens stevig en lang regent”.