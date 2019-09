Hinder door kop staart aanrijding op E40 Didier Verbaere

30 september 2019

Op de E40 in Wetteren raakten twee voertuigen maandagochtend om 9.30 uur betrokken in een kop-staart aanrijding op de linkerrijstrook. Er zouden geen gewonden zijn. Momenteel worden de wagens getakeld. Er is hinder vanaf Erpe-Mere richting kust.