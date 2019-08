Hilde Anneessens legt eed af voor Vlaams Belang Didier Verbaere

29 augustus 2019

19u47 0 Wetteren De gemeenteraad van Wetteren is donderdagavond gestart met de eedaflegging van Hilde Anneessens voor Vlaams Belang. Zij neemt de plaats in van Stefaan De Greve die op 12 augustus zijn ontslag als gemeenteraadslid indiende.

Hilde Anneessens zetelde reeds voor het Vlaams Belang in het bijzonder comité voor de sociale dienst en blijft daar ook zetelen. Als opvolger in de gemeenteraad vervoegt ze nu ook daar de fractie. Of ze beide mandaten blijft combineren, is nog niet geweten. Voorlopig is er nog geen weet van een vervanging in het bijzonder comité.