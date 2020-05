Het wriemelt om te sporten bij turnclub Wriemel Didier Verbaere

23 mei 2020

16u39 0 Wetteren De avonturenkampen bij turnclub Wriemel in Wetteren mogen deze zomer georganiseerd worden. “Ons wriemel-hart maakte een driedubbele salto omwille van het fantastisch goed nieuws voor de kinderen die eindelijk terug zullen mogen ravotten met elkaar en in de natuur”, zegt Jurjen Maudens van Wriemel.

“Voor onze turnclub, de wriemel springplank, komt de versoepeling van de maatregelen jammer genoeg iets te laat. Dit schooljaar zullen we niet meer kunnen herstarten. Maar, we kijken alvast uit naar het nieuwe schooljaar om volledig los te kunnen barsten en de kinderen wekelijks hun uurtje sport en spel aan te bieden. Maar op 1 juli zullen we toch kunnen vertrekken met een groep kleuters op avonturenkamp”, zegt Jurjen. De monitoren branden alvast van enthousiasme om er stevig terug in te vliegen.

De inschrijvingen van de turnclub zijn uitgesteld tot 30 mei. Op 13 juni starten de inschrijvingen voor de skikampen. Alle info op www.wriemel.be en .info@wriemel.be