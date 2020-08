Het rommelt nog maar eens bij N-VA Wetteren: fractievoorzitter vervangen en positie van gemeenteraadslid ter discussie Didier Verbaere

20 augustus 2020

13u50 0 Wetteren Het rommelt nog maar eens bij oppositiepartij N-VA in Wetteren. Voormalig schepen Annelien Van Der Gucht wordt opzij geschoven als fractievoorzitter in de gemeenteraad en vervangen door Peter Blancquaert. Ze blijft wel raadslid. Ook de positie van raadslid Freija Colpaert staat ter discussie. De partij zou haar mandaat terugvragen.

“Gemeenteraadslid Peter Blancquaert is de nieuwe fractievoorzitter van N-VA Wetteren. Peter volgt Annelien Van Der Gucht op. Annelien blijft gemeenteraadslid”, meldt Teis Derweduwen, provinciaal bewegingsverantwoordelijke Oost-Vlaanderen van de N-VA. Een droog bericht en iedereen houdt de lippen stijf op elkaar.

Partner van schepen

Volgens verschillende bronnen wil de partij ook het mandaat van raadslid Freija Colpaert terug. De partij wil dit niet bevestigen, maar dat Colpaert de partner is van schepen Dietbrand Van Durme (Eén Wetteren) is een doorn in het ook van de partijtop. “Ik kan en mag hier voorlopig geen commentaar op geven”, laat Freija weten.

Al jaren onrustig

Sinds N-VA tijdens de vorige bestuursperiode zes jaar lang deel uitmaakte van de meerderheid, blijft het onrustig in de partij. Het bestuur staat momenteel onder curatele en de afdeling wordt geleid door de nationale partij. In 2016 werden toenmalig schepenen Guido Van den Berghe en Herman Strobbe uit de partij gezet. Ze bleven als onafhankelijke aan de slag en richtten de nieuwe partij Eén Wetteren op. Ook raadslid Dietbrand Van Durme sloot zich bij de nieuwe beweging aan. Vandaag zijn Van Durme en Strobbe schepen in de nieuwe coalitie.

In 2018 werd ook raadslid Winnie Meeus naar de uitgang begeleid. Ze bleef zetelen als onafhankelijke en kwam later op voor Open Vld. N-VA kreeg intussen ook geen nieuwe bestuursploeg op de been door interne strubbelingen en staat vandaag nog steeds onder leiding van de partijtop.