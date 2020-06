Het Prullenbos heropent met dubbel zo grote speeltuin: “Met aan avontuurlijk parcours en klauterhuisje” Didier Verbaere

09 juni 2020

14u29 0 Wetteren Robin Wettinck en Shana Van de Velde hebben tijdens de coronalockdown heel wat werken uitgevoerd op hun recreatiedomein Robin Wettinck en Shana Van de Velde hebben tijdens de coronalockdown heel wat werken uitgevoerd op hun recreatiedomein Het Prullenbos aan de Groenstraat in Wetteren-Ten-Ede. “De speeltuin is verdubbeld en ongeveer een voetbalveld groot. En ons terras is uitgebreid tot 300 personen. Enkel de boskabanne moet nog dicht blijven tot 1 juli”, klinkt het enthousiast. Woensdag heropent het populaire domein aan de visvijver haar deuren.

Ook het Prullenbos moest op 13 maart de deuren sluiten voor de corona uitbraak. Zelfs de vissers waren niet meer welkom aan de rand van de vijver. “En ondertussen regende het annulaties van feesten in onze kabanne. Deze zomer stonden er meer dan 70 geboekt. Gelukkig hebben we ze allemaal kunnen verplaatsen naar het najaar en volgende zomer”, zeggen Shana en Robin.

Die blijft tot eind juni dicht. Maar de chalet met groot terras, uitgebreid tot 190 plaatsen in openlucht en 110 in de circustent, gaat wel open. “Gelukkig hebben we hier veel plaats. We bouwden ook een loungeterras aan de vijver en voortaan zijn we ook voor het publiek open op vrijdagavond en zaterdagavond. Dan geven we tafelbarbecues en cocktailavonden”, zegt Shana. Het. Ontbijtbuffet op zondag wordt vervangen door ontbijt aan tafel per bubbel.

Nieuwe speeltuin

En ook voor de kinderen wordt het een avontuurlijke zomer. “We hebben de speeltuin bijna verdubbeld in oppervlakte met een avontuurlijk hindernissenparcours, speeltuigen met touwen en tunnels. Allemaal in natuurlijke en robuuste materialen”, zegt Robin. Blikvanger is het klauterspeelhuisje op de top van een heuvel. “Het huisje van onze mascotte de eekhoorn. Hij komt woensdag tijdens de opening om 15 uur ook langs”, zegt Shana. Er werden ook twee nieuwe wandelroutes van 5 en 8 kilometer in de buurt uitgestippeld. Alle info op de, ook al, vernieuwde website www.prullenbos.be.