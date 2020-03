Het leven valt stil: deze kraan kan proper op stal na passage in carwash Didier Verbaere

18 maart 2020

13u37 3

Deze middag om 12 uur viel het leven stil. Ook Bouwonderneming Peter Van De Velde uit Kalken moet noodgedwongen een aantal bouwwerven staken wegen economische werkloosheid of tekort aan materialen. Dus stuurde hij zijn personeel vlak voor de middag nog snel met de kraan naar de carwash in Wetteren. Kwestie van proper in lockdown te gaan.