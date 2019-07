Het gaat uitstekend met de Wetterse kolonie huiszwaluwen : 185 bewoonde nesten geteld Didier Verbaere

08 juli 2019

11u35 0 Wetteren Vrijwilligers van Natuurpunt Scheldeland, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en de gemeente Wetteren voerden zondagnamiddag een telling uit van de bezette nesten van de huiszwaluw (delichon urbicum) aan de Schelde in Wetteren. De resultaten zijn uitstekend met ruim 185 bewoonde nesten.

“De beschermde vogels bouwen hun nestjes aan de huisgevels van ondermeer Aard, Jan Cooppalaard, Scheldekaai en Moerstraat. Verder zijn er ook nog enkele nesten te vinden in andere straten, zoals de Schoolstraat en de Gasdreef. En dan zijn er natuurlijk nog de recentelijk door de gemeente geplaatste zwaluwtil op de Jan Cooppalaard en de nieuwe fiets-en voetgangersbrug over de Schelde. Tenslotte herbergt ook het Scheppersinstituut aan de Cooppallaan een belangrijk aantal bezette huiszwaluwnesten”, somt Antoon Blondeel, afdelingsvoorzitter van Natuurpunt, op.

Bezorgdheid door afbraak oude brug

“Er was toch enige bezorgdheid ontstaan na de afbraak van de oude passerelle over de Schelde. Deze voetgangersbrug herbergde immers al vele jaren een belangrijk aantal bewoonde zwaluwnesten. Daarom trokken we vooraf aan de alarmbel. Samen met de gemeente en het Regionaal Landschap zorgden we ervoor dat de nieuwe brug voorzien werd van een aantal kunstnesten voor de almaar zeldzamer wordende vogels. Maar de vraag bleef of de vogels een verhuis naar de nieuwe brug zouden accepteren. Eind april, toen de vogels terugkeerden uit hun overwinteringsgebieden in Afrika, toonden ze al vlug interesse in de nieuwe kunstnesten. De hoop groeide dat ze hun intrek zouden nemen onder de nieuwe brug. Ook de zwaluwtil werd geïnspecteerd door de beestjes”, zegt Antoon.

185 nesten bewoond

Vandaag blijken maar liefst 185 nesten, zowel natuurlijke als kunstnesten, bewoond. “De telling van vandaag bevestigt dat men in het opzet is geslaagd: de kolonie huiszwaluwen in Wetteren stelt het goed. De schok van het verdwijnen van de oude nestplaatsen onder de passerelle, werd goed opgevangen door de nieuw gecreëerde nestgelegenheid aan de nieuwe brug en onder de zwaluwtil. In totaal werden maar liefst 185 bezette nesten geteld: ongeveer 35 aan het Scheppersinstituut en ongeveer 150 aan de Schelde. Ook het plaatsen van bijkomende kunstnesten aan de huisgevels door het Regionaal Landschap werpt duidelijk zijn vruchten af. Bovendien lijken de huiszwaluwen op deze plaatsen zelf ook heel wat natuurlijke nesten bij te bouwen.”

“Vergelijken met vorig jaar is moeilijk, omdat de telling toen veel vroeger op het jaar georganiseerd werd. Toen waren nog veel nesten in aanbouw, waardoor het moeilijk was om een exact aantal te noteren. Maar wel is duidelijk dat de kolonie een mooie groei vertoont en haar toekomst dus -althans voorlopig- verzekerd is. Een mooi bewijs dat samenwerking rond soortbescherming vruchten kan afwerpen. We willen dan ook onze partners bedanken voor de samenwerking. De huiszwaluwen van Wetteren hebben duidelijk goede vrienden in onze gemeente. Wat is er ook mooier dan deze gezellige vogeltjes onderdak te bieden en te genieten van hun capriolen? Meteen worden ook de vervelende steekmuggen aan de Schelde op een natuurlijke manier bestreden! De komende jaren worden de tellingen zeker verder gezet, om de toestand van deze huiszwaluwen populatie van nabij op te volgen”, besluit Antoon.