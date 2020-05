Heropende markt in Merelbeke en Wetteren verloopt druk maar veilig: “Geslaagde eerste marktdag” Didier Verbaere

21 mei 2020

16u09 3

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Wetteren In Wetteren en Merelbeke werd donderdag voor het eerst in meer dan twee maanden opnieuw een openbare wekelijkse markt georganiseerd. Het zonnige weer en de vrije feestdag lokte heel wat volk uit hun kot maar alles verliep veilig en ordentelijk.

De wekelijkse donderdagmarkt in Merelbeke en Wetteren worden ook vandaag op Hemelvaart georganiseerd. En vandaag was dat voor het eerst sinds de lockdown van 18 maart. Dat zorgde voor een toeloop maar alles verliep uiteindelijk zonder grote problemen.

Zowel in Wetteren als in Merelbeke werd het plein grondig herschikt. Merelbeke koos voor één langgerekt lint van kramen tussen het nieuwe Cultuurhuis en het kerkplein. Aan de ingang werden mensen geteld en de handen ontsmet. “We mochten vandaag zo’n 1.200 bezoekers ontvangen. Dat is minder dan een gewone markt op deze feestdag. Normaal gezien is dit onze feestmarkt met optredens, proevertjes en promoties. Maar onze 18 vaste handelaars waren zeker tevreden over de verkoop”, zegt schepen Tim De Keukelaere van Merelbeke.

3.000 bezoekers in Wetteren

In Wetteren konden mensen via de Florimond Leirensstraat en Rode Heuvel de markt bezoeken. Aan de ingang werden jetons uitgedeeld. Het aantal bezoekers werd beperkt tot 315 gelijktijdig. Andere toegangsstraten waren hermetisch afgesloten en dat zorgde soms voor een serieuze wachtrij. “Kinderziekten. Ook voor ons is dit een leerproces. Maar we kunnen terugblikken op een geslaagde eerste marktdag”, zegt schepen Herman Strobbe. Wetteren verwelkomde ruim 3.000 bezoekers en 43 marktkramers.

“Handelaars met voeding en essentiële producten krijgen voorrang. Voor de textielkramen hanteert de gemeente een veertiendaagse beurtrol”, zegt Yves Baeyens van de markthandelaars in Wetteren. “Normaal pas ik voor een markt op een feestdag, maar we zijn blij dat we terug zijn. Het is mijn eerste markt in twee maanden”, zegt groentehandelaar Geert Dierick. Ook zondag is de wekelijkse boerenmarkt opnieuw open in Wetteren aan de stationsparking naast de vertrouwde locatie op het Felix Beernaertsplein.