Herdenking en klokkengelui voor einde Tweede Wereldoorlog Didier Verbaere

08 mei 2020

15u37 0 Wetteren Vandaag herdenken we 75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa op 8 mei 1945. In Wetteren werden bloemen neergelegd aan het monument voor de oorlogsslachtoffers en luidden de feestklokken van de Sint-Gertrudiskerk op de Markt.

“Speciaal denken we ook terug aan de eerste Wetteraars die we reeds tijdens de eerste dagen van de oorlog in mei 1940 verloren, namelijk de bekende beroepswielrenner Karel Clapdorp, Jozef Famelaer, Maurits Oosterlinck en Marcel De Winne. Het is belangrijk dat we elk jaar opnieuw de overwinning op het fascisme blijven gedenken en alle slachtoffers van totalitarisme en discriminatie eren en de democratie vieren”, meldt het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur en de vaderlandslievende verenigingen hebben een bloemstuk neergelegd aan de monumenten aan de Sint-Gertrudiskerk en aan het pleintje op de Aard. Ook de harmonie Les Bons Vivants die normaal gezien vanavond de plechtigheid zou begeleiden, heeft in eigen naam een bloemstuk laten neerleggen.

Om 15 uur luidden de feestklokken van de Sint-Gertrudiskerk om V-dag te herdenken. Brand vandaag dus zeker een kaarsjes voor hen die je speciaal wil herdenken; voor de helden die hun leven gaven voor onze vrijheid en geniet vanavond om 23.01 op Eén van het wondermooie lied “We’ll meet again”.