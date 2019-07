Heemkundig museum showt kledij uit de jaren ‘30 Didier Verbaere

03 juli 2019

15u29 2 Wetteren Het Heemkundig Museum onder de pui van het gemeentehuis hield woensdagnamiddag een toonmoment van haar collectie kledij uit de jaren ’30. Dat was geleden van de kermis van 1959 nu 60 jaar geleden.

“Het is de bedoeling dat het publiek oordeelt, veroordeelt, punten geeft, zijn mening geeft, onze afdeling kledij waardeert of opmerkingen geeft. Met deze info willen we als museum letterlijk het beste uit onze kast halen en permanent tentoonstellen”, legt Fernand Schamp uit. Een eerste toonmoment werd georganiseerd tijdens de kermis van 1959. “Sindsdien is onze collectie aardig uitgebreid. Daarom willen we de mooiste stukken nu in een permanente expo tentoonstellen", zegt Schamp. Het museum kreeg de hulp van de Erfgoedcel Land van Dendermonde.

Wie nog oude kledij van de jaren 20 en 30 heeft kan die gerust kwijt in het museum. De eerste 50bezoekers kregen alvast een goodybag met waardevolle documentatie over de Heemkring mee naar huis.