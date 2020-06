Heemkundig museum heropent de deuren met vast traject Didier Verbaere

02 juni 2020

15u27 0 Wetteren Op zaterdag 6 juni gaat het heemkundig museum Jan Broeckaert in Wetteren weer open voor het publiek. “Met inachtneming van alle corona-maatregelen.”

Tussen 14 en 18 uur gaat het museum onder de pui van het oude gemeentehuis op de Markt opnieuw open. “Je zal er wel een vast traject moeten volgen. De ingang is zoals steeds via de Markt maar je wordt buiten geleid via een uitgang in de Kerkstraat. Maar iedereen is van harte welkom en de toegang is nog steeds gratis”, zegt Fernand Schamp, secretaris van de Koninklijke Heem – en Geschiedkundige Kring Jan Broeckaert.